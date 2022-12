Ucraina: generale britannico Magowan, Royal Marines "impiegati in operazioni segrete ad alto rischio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Royal Marines, le unità scelte della marina del Regno Unito, hanno preso parte a delle operazioni segrete in Ucraina. È quanto ammesso dal generale Robert Magowan – ex comandante dei Royal Marines – secondo cui dei commando della marina hanno condotto delle “operazioni segrete” in un “contesto estremamente sensibile” che comportavano "un elevato livello di rischio politico e militare". Magowan è entrato a far parte dell'unità d'élite della Royal Navy nel 1989 e in un articolo scritto su “Globe and Laurel”, la pubblicazione ufficiale dei Royal Marines, ha spiegato come 350 marines del 45mo Commando furono inviati per scortare diplomatici dall'ambasciata britannica all'inizio dell’anno, quando era oramai diventato chiaro che le forze russe si stavano ammassando per un'invasione. I commando in questione, inoltre, sono tornati a Kiev ad aprile per garantire la sicurezza dell'ambasciata mentre il Regno Unito stava ripristinando la sua rappresentanza diplomatica dopo il ritiro delle truppe russe dai dintorni della capitale ucraina. Il ministero della Difesa di Londra aveva precedentemente riconosciuto l’invio di un commando a protezione del personale dell'ambasciata, ammettendo tuttavia solo la presenza di 30 militari. (segue) (Rel)