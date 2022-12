Ucraina: generale britannico Magowan, Royal Marines "impiegati in operazioni segrete ad alto rischio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Magowan è il primo alto ufficiale ad ammettere che le forze britanniche hanno preso parte a operazioni speciali in Ucraina. “A gennaio, militari del 45mo Commando sono stati schierati con breve preavviso – dal nord della Norvegia – per le procedure di evacuazione dell'ambasciata britannica a Kiev in Polonia", ha scritto Magowan. “Successivamente, ad aprile, sono tornati nel Paese per ristabilire la missione diplomatica, fornendo protezione al personale. Durante entrambe le fasi, i commando hanno sostenuto altre operazioni segrete in un ambiente estremamente sensibile e con un alto livello di rischio politico e militare”. Con sede a RM Condor, una base militare situata ad Arbroath, in Scozia, sulla costa del Mare del Nord, i marines del 45mo Commando sono considerati degli specialisti di conflitti in condizioni di freddo estremo. L'unità, delle dimensioni di un battaglione, è stata coinvolta nel conflitto delle Falkland quando i commando hanno preso parte alla battaglia per Port Stanley e l'unità ha anche fornito assistenza alle operazioni in Iraq e Afghanistan. All’inizio dell’anno, i militari si trovavano impegnati in delle esercitazioni in Norvegia: nel mezzo di quest’attività sono stati rapidamente ridistribuiti in Polonia per aiutare le procedure di evacuazione del personale diplomatico a Kiev. (Rel)