Ucraina: Cri, impegno anche a Natale, nuova missione aiuti umanitari e ambulanze

L'impegno della Croce rossa italiana (Cri) in favore dell'Ucraina non si ferma nemmeno a Natale. Il 15 dicembre, infatti, partirà una nuova importante missione per portare nuovi aiuti umanitari richiesti dalla Croce Rossa ucraina, in particolare per far fronte all'emergenza freddo ed energetica, dal Centro Operativo Nazionale Emergenze (Cone) di Roma con destinazione Suceava (Romania), Vinnitsa (Ucraina), Zytomyr (Ucraina), Chernivtsi (Ucraina). A guidare la missione umanitaria che sarà composta da 18 operatori sarà - informa una nota della Cri - Ignazio Schintu, direttore Operazioni, Emergenze e Soccorsi della Cri, che ha seguito diverse missioni in territorio ucraino quest'anno. Il 2022 è stato per la Croce rossa italiana un anno di intensa attività a sostegno alla consorella ucraina. Questa volta il carico di aiuti, tra l'altro, comprende: 10 ambulanze, 1 mezzo battipista (spazzaneve), 55 generatori di corrente e 160 respiratori per l'ossigeno terapia, 1 bilico di cibo.