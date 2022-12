Ucraina: Cri, impegno anche a Natale, nuova missione aiuti umanitari e ambulanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tragico conflitto che sta colpendo il territorio ucraino da quasi un anno - sottolinea Francesco Rocca, presidente della Croce rossa italiana - ha visto la nostra Associazione protagonista, sin da febbraio, di numerosissime missioni umanitarie: dall'invio settimanale di convogli di aiuti alle evacuazioni di civili fragili, fino alla costruzione di un vero e proprio hub logistico per lo stoccaggio delle merci di importanza internazionale a Suceava, al confine tra Romania e Ucraina, cliniche mobili e l'avvio del progetto di costruzione di moduli abitativi provvisori per le famiglie sfollate. Con il grande freddo e la crisi energetica non potevamo non essere presenti una volta ancora, rispondendo tempestivamente all'appello della consorella ucraina". "Partiremo dal Cone con un convoglio carico di speranza. Ambulanze e ossigenatori - ha rimarcato Ignazio Schintu, Direttore delle operazioni di emergenza e soccorso della Cri - ci permetteranno di incentivare le attività di soccorso e supporto diretto alle persone. Attraverso i generatori forniremo energia ad abitazioni e strutture socio-sanitarie. I mezzi della CRI saranno inoltre impiegati per facilitare le operazioni logistiche e di spostamento. Ancora una volta risponderemo con il nostro impegno alle difficoltà di tante persone e alla crisi generata dal conflitto ucraino". (Com)