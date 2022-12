Speciale infrastrutture: Bers presta 100 milioni di dollari al Marocco per costruire il porto di Nador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha concesso un prestito al Marocco di 100 milioni di euro al Marocco per finanziare la costruzione del porto di Nador, nel Mediterraneo occidentale. Lo ha reso noto ieri la stessa istituzione creditizia. Il prestito è una la seconda tranche nell'ambito di un contratto di prestito di 200 milioni di euro firmato nel 2015. Il porto di Nador nel fa parte di un piano di sviluppo più ampio per la regione orientale del Marocco e contribuirà direttamente a ridurre le disparità regionali, a sostenere lo sviluppo economico della regione, nonché a migliorare l'accesso regionale alle infrastrutture. Il nuovo finanziamento contribuisce a rilanciare il potenziale economico della regione orientale e il porto dovrebbe attrarre significativi investimenti diretti esteri. I terminal portuali fungeranno da catalizzatore per l'espansione del mercato e una fonte diretta di opportunità di investimento nel settore privato, incoraggiando la creazione di un'industria locale. (Mar)