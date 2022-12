Speciale infrastrutture: Ferrante, premere acceleratore su grandi opere, no veti ideologici che bloccano Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sin dal mio insediamento al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed anche su sollecitazione del deputato biellese Roberto Pella mi sono attivato per far sì che si procedesse entro i tempi programmati, e dunque entro il 2024 e senza che si corresse il grave rischio di perdere i fondi stanziati, all'avvio della realizzazione della Pedemontana Piemontese; opera programmata nel lontano 2001 e, dopo 21 anni, ancora ferma. Questo governo, dietro l'essenziale impulso di Forza Italia, preme l'acceleratore sulle grandi opere. Si allo sviluppo infrastrutturale ed alla crescita. No ai veti ideologici che bloccano l'Italia". Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibili. (Rin)