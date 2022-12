Bosnia: ministra Esteri, buone notizie da Bruxelles su status di candidato Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri bosniaca, Bisera Turkovic, ha confermato su Twitter che "da Bruxelles sono arrivate buone notizie sullo status di Paese candidato all'Unione europea per la Bosnia Erzegovina". Lo riporta l'emittente "N1". "Lo status di candidato è un incentivo e un riconoscimento per l'enorme sforzo fatto nell'ultimo periodo", ha scritto Turkovic, aggiungendo che "per lo Stato ciò significherà l'apertura di nuovi canali di cooperazione con l'Ue, nuovi fondi finanziari e investimenti. Dal punto di vista economico, gli investitori di tutto il mondo vedranno ancora più chiaramente i lati positivi e le possibilità di progresso in Bosnia Erzegovina. Aspettiamo con coraggio e speranza la decisione del Consiglio dell'Unione Europea", ha concluso Turkovic. Secondo il portale "Fena", il Consiglio Affari generali dell'Unione europea ha adottato oggi le conclusioni sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e associazione in cui raccomanda che alla Bosnia Erzegovina venga concesso lo status di Paese candidato, previa conferma del Consiglio europeo, fermo restando che le suddette misure sono intraprese con l'obiettivo di rafforzare lo stato di diritto, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la gestione della migrazione e i diritti fondamentali nel Paese balcanico. (Seb)