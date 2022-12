Serbia-Kosovo: presidente macedone, sosteniamo dialogo con mediazione Ue e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord sostiene il dialogo tra Serbia e Kosovo con la mediazione dell'Unione europea e degli Stati Uniti. Lo ha affermato il presidente macedone Stevo Pendarovski nell'incontro odierno con Glauk Konjufca, presidente del Parlamento del Kosovo, in visita a Skopje. Secondo quanto annunciato dall'ufficio presidenziale, nell'incontro si è discusso di relazioni bilaterali complessive, con particolare attenzione alla cooperazione parlamentare e i due interlocutori hanno espresso soddisfazione per le dinamiche e la cooperazione tra Skopje e Pristina, "le quali mantengono relazioni positive e costruttive, con un dialogo aperto a tutti i livelli". Pendarovski e Konjufca hanno inoltre discusso sugli ultimi sviluppi in Kosovo e il presidente macedone ha chiesto una normalizzazione delle relazioni che garantisca pace, stabilità, sicurezza e progresso per l'intera regione, afferma l'annuncio. In tale contesto, il capo dello Stato macedone ha ribadito la posizione secondo cui Skopje sostiene il dialogo Belgrado-Pristina con la mediazione dell'Ue e degli Stati Uniti. (Seb)