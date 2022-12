Kosovo: serbi del nord ancora a presidio delle barricate, scuole chiuse in giornata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nord del Kosovo i cittadini serbi che protestano contro l'arresto dell'ex agente della polizia kosovara Dejan Pantic hanno trascorso ancora una notte a presidio delle barricate. Secondo quanto riferito dall'emittente radiotelevisiva serba "Rts", la situazione al momento è calma, anche se le tensioni continuano. Le scuole nel nord del Kosovo anche oggi rimarranno chiuse e i valichi amministrativi di Brnjak e Jarinje restano bloccati. Per oggi è prevista una riunione del governo del Kosovo, sebbene non sia stato specificato quale sarà l'ordine del giorno. Intanto l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ha incontrato ieri a Pristina la presidente kosovara Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti, per discutere sulla situazione nel nord del Kosovo, secondo quanto riferito dal portale "Kossev". Lo stesso Escobar ha avuto quindi un colloquio con i rappresentanti della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo). (segue) (Seb)