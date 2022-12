Speciale energia: Emirati-Kirghizistan, firmati memorandum per cooperazione in settore agricolo ed energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e il Kirghizistan hanno firmato diversi memorandum d’intesa per favorire la cooperazione nel settore dell’agricoltura e dell’energia da fonti rinnovabili. Lo ha reso noto il ministro dell’Economia emiratino in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa “Wam”. I due paesi hanno concordato di avviare i lavori della prima fase di un progetto per la costruzione di una centrale solare con una capacità di 200 megawatt in Kirghizistan. Gli Emirati sono stati il principale partner commerciale del Kirghizistan nella regione durante il 2021. I volumi degli scambi commerciali non petroliferi tra i due Paesi sono cresciuti del 66 per cento nei primi nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, arrivando a 3,7 miliardi di dirham (un miliardo di dollari), secondo i dati diffusi dal ministero emiratino. (Res)