Usa: fondatore di Ftx Bankman-Fried accusato dalla Sec di frode agli investitori

- La Commissione titoli e scambi (Sec) degli Stati Uniti ha incriminato il fondatore della piattaforma di scambio di criptovalute Ftx, Sam Bankman-Fried, di aver organizzato uno schema per frodare gli investitori. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post” dopo l’arresto dell’imprenditore alle isole Bahamas, avvenuto la scorsa notte. Bankman-Fried dovrebbe essere incriminato nelle prossime ore anche dalla procura federale di New York e il suo caso sarà oggetto di un’udienza speciale della commissione Servizi finanziari della Camera dei rappresentanti. L’uomo dovrebbe comparire già oggi in tribunale alle Bahamas, in attesa dell’estradizione chiesta ufficialmente dalle autorità statunitense. (segue) (Was)