Usa: fondatore di Ftx Bankman-Fried accusato dalla Sec di frode agli investitori (2)

- Ieri sera in un comunicato la presidente della commissione Servizi finanziari della Camera, Maxine Waters, si è detta sorpresa dell’arresto di Bankman-Fried, a poche ore dall’udienza nella quale era chiamato a testimoniare. Al suo posto ci sarà John Ray III, direttore esecutivo di Ftx con il compito di gestire la bancarotta della società. Secondo il “Washington Post”, Ray attribuirà a Bankman-Fried il collasso di Ftx, puntando il dito in particolare contro “la totale concentrazione del potere nelle mani di un gruppo molto ridotto di individui senza esperienza, che non sono riusciti ad attuare alcuno dei sistemi di controllo necessari a una compagnia chiamata a gestire i risparmi degli investitori”. La piattaforma ha recentemente dichiarato bancarotta nel quadro di uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita dei fondi dei clienti. (Was)