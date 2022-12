Qatar: Bonaccini, politica non è strumento a disposizione di interessi privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno può pensare alla politica e ai partiti come strumenti di pressione a disposizione di interessi privati. Neppure quando legittimi". Lo scrive in un lungo post su Facebook il presidente dell’Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, commentando lo scandalo legato alla presunta corruzione di personalità istituzionali del Parlamento europeo. “Ancor più oltraggioso, e inaccettabile, è - prosegue - se tali interessi sono quelli di Paesi stranieri. Che vogliano mostrarsi con una faccia pulita mentre negano i diritti delle persone, che vogliano interferire sugli esiti elettorali o sulla qualità democratica di altri Stati, o che vogliano determinare un orientamento diverso nella politica estera altrui, la sostanza è sempre una: questi Paesi - spiega - violano la nostra sovranità (o quella europea) e la principale funzione della politica e della democrazia. E chi si mette al loro servizio tradisce le proprie istituzioni, il proprio compito e i valori ad essi preposti". "Costruire un sistema di prevenzione rispetto a queste forme di influenza, o vera e propria ingerenza (e non solo quando di tipo apertamente corruttivo), è compito anche dei partiti. Esiste certamente un tema di regole e trasparenza nelle istituzioni, ma nessuna legge potrà mai sostituirsi alla responsabilità della funzione autonoma della politica, libera da condizionamenti, che fa vivere le istituzioni e non le occupa. È la questione morale di cui ci ha parlato Enrico Berlinguer", aggiunge Bonaccini.(Rin)