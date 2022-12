Legge bilancio: Roggiani (Pd), il 17 in piazza contro manovra ingiusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manovra del governo Meloni è miope e ingiusta: miope perché le risorse stanziate dureranno solo fino a marzo e ingiusta perché penalizza fortemente le donne e, in generale, chi fa più fatica. Per queste ragioni sabato saremo in piazza Santi Apostoli a Roma e faremo sentire la nostra voce contro le scelte di una destra che si accanisce verso chi ha di meno, in un'epoca che vede crescere a dismisura le disuguaglianze". Così Silvia Roggiani, deputata in Commissione Bilancio e segretaria del Pd metropolitano di Milano nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio dem. "Sarà l'occasione – aggiunge Roggiani – per presentare le nostre proposte alternative per il salario minimo, per le donne, per i giovani, e per ribadire che il Pnrr è la grande occasione per costruire servizi, lavoro buono e ridurre le disuguaglianze, avranno forza". (Rem)