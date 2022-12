© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto sul provvedimento in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati, nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (cosiddetto decreto Rave). (Rin)