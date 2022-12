Camera: Baldelli (Fd'I), necessario adeguare Regolamento a esigenze efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La nuova Giunta del Regolamento "ha ereditato la riforma del regolamento, già avvenuta nella passata legislatura in Senato. Il nostro compito sarà quello di adeguarlo alla nuova consistenza numerica della Camera ma anche di rinnovarlo laddove incontra norme datate che non corrispondono alle attuali esigenze di celerità e di efficienza del funzionamento dell'assemblea legislativa". Lo ha dichiarato Antonio Baldelli, capogruppo di Fratelli d'Italia della Giunta per il Regolamento della Camera, intervistato da Rai Parlamento. "Abbiamo suddiviso le modifiche in due binari paralleli. Il primo riguardava una serie di norme per adeguare i quorum alla riduzione dei parlamentari, modifica approvata con celerità le scorse settimane. Il secondo riguarda argomenti più complessi su cui è in atto un confronto serrato tra i gruppi parlamentari", ha concluso il parlamentare. (Rin)