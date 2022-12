Cina-India: Pechino, truppe Nuova Delhi hanno oltrepassato "illegalmente" la frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Cina accusa le forze armate dell'India di aver oltrepassato "illegalmente" la frontiera e di aver innescato lo scontro tra truppe verificatosi il 9 dicembre scorso nel settore di Tawang, nello Stato indiano dell'Arunachal Pradesh. "Le truppe cinesi sono state ostacolate dall'esercito indiano, che ha attraversato illegalmente la Linea di controllo effettivo (Lac). La nostra risposta è stata professionale, standard ed energica, il che ha stabilizzato la situazione sul campo", ha detto oggi il portavoce del Comando del teatro occidentale dell'Esercito, Long Shaohua, dopo che Nuova Delhi ha rivolto alla Cina analoghe accuse. Gli scontri lungo la frontiera sono stati confermati oggi dal ministro della Difesa indiana, Rajnath Singh, che in un intervento parlamentare ha ammesso una "colluttazione fisica" senza gravi conseguenze per gli indiani. "L'esercito indiano ha coraggiosamente impedito all'esercito cinese di trasgredire nel nostro territorio e lo ha costretto a tornare al suo posto. La colluttazione ha provocato feriti ad alcuni membri del personale da entrambe le parti. Desidero condividere con quest'aula il fatto che non ci sono morti o feriti gravi da parte nostra", ha affermato il ministro. (segue) (Cip)