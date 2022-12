Cina-India: Pechino, truppe Nuova Delhi hanno oltrepassato "illegalmente" la frontiera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato dell'Arunachal Pradesh, all'estremità nord-orientale dell'India, fu istituito nel 1987 dopo essere stato un Territorio dell'Unione dal 1971. La capitale è Itanagar. Il suo territorio è per la maggior parte conteso dalla Cina, che lo rivendica come Tibet meridionale o Zangnan. Durante la guerra sino-indiana del 1962 le truppe cinesi superarono temporaneamente la linea McMahon, la demarcazione proposta dall'amministratore coloniale britannico Henry McMahon nella Convenzione di Simla del 1914 firmata dai rappresentanti britannici e tibetani e non riconosciuta né dall'India, indipendente dal 1947, né dalla Repubblica Popolare Cinese, nata nel 1949. (segue) (Cip)