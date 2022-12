Qatar: Conte a Meloni, scandalo in Ue e voi agevolate gli evasori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presidente Meloni, lei giovedì prossimo andrà in una Bruxelles ancora scioccata dallo scandalo sul Qatar e dalle mazzette di soldi nascoste dentro bustoni di plastica. Cosa porta in dote? Un'Italia che propone misure per rendere più facile la vita per i corrotti della Pubblica amministrazione, che agevola gli evasori, che vuole far candidare i condannati, dato che volete rivedere anche la legge Severino?". Lo ha sottolineato il presidente e deputato del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nell’Aula della Camera, in sede di dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. (Rin)