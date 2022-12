Brasile: presidente Camera condanna atti vandalici di sostenitori Bolsonaro a Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati del Brasile, Arthur Lira, ha condannato gli atti vandalici registrati la scorsa notte nella capitale federale del Paese, Brasilia, a opera di sostenitori del presidente uscente Jair Bolsonaro. "Condanno con veemenza il disordine, la violenza e il rischio per l'integrità fisica o la proprietà pubblica e privata", ha scritto in un tweet. "Le manifestazioni fanno parte della democrazia. La capitale federale ha ricevuto cittadini da tutto il Brasile che, da più di un mese, si esprimono in maniera ordinata. Mi appello al governo del Distretto federale perché raddoppi l'attenzione per la sicurezza. La nostra tradizione democratica passa attraverso l'ordine e la pace", ha concluso. (segue) (Brb)