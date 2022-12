Brasile: presidente Camera condanna atti vandalici di sostenitori Bolsonaro a Brasilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, ha condannato gli atti vandalici. "Gli assurdi atti di vandalismo registrati la scorsa notte scorsa a Brasilia sono stati commessi da una minoranza rabbiosa. Depredare beni pubblici e privati, così come bloccare le strade serve solo ad aumentare la tensione e lo scenario di intolleranza che ha caratterizzato la campagna elettorale che si è appena conclusa", ha scritto in un tweet, evidenziando che "le forze dell'ordine devono agire per reprimere le violenze ingiustificate e ristabilire l'ordine e la tranquillità di cui tutti abbiamo bisogno per guidare il nostro Paese verso il futuro", ha concluso. (segue) (Brb)