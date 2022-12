Brasile: presidente Camera condanna atti vandalici di sostenitori Bolsonaro a Brasilia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi gruppi di sostenitori del presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, hanno tentato di invadere la soprintendenza della Polizia federale (Pf) e hanno commesso atti vandalici in diversi punti della capitale federale del Paese, Brasilia. Complessivamente almeno otto automobili e tre autobus sono stati dadi alle fiamme. Secondo quanto ricostruito dalla stampa, gli attacchi dei facinorosi si sono indirizzati all'inizio contro l'edificio della Pf. I manifestanti hanno tentato di invadere gli uffici dove Xavante è stato trasportato dopo l'arresto. Non essendoci riusciti, hanno iniziato a dare alle fiamme le auto nel parcheggio. In seguito, divisi in vari gruppi, i manifestanti si sono diretti verso l'area di Asa Norte, abbandonandosi ad atti vandalici indiscriminati. Diverse automobili e autobus sono stati dati alle fiamme e la strada W3 Norte è stata bloccata. (segue) (Brb)