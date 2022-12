Brasile: presidente Camera condanna atti vandalici di sostenitori Bolsonaro a Brasilia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze sono esplose dopo l'arresto del leader indigeno, José Acacio Tserere Xavante, per ordine della Corte suprema nell'ambito dell'inchiesta sulle manifestazioni in corso del Paese a seguito dell'elezione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. L'ordine di arresto è stato firmato dal giudice della Corte suprema federale (Stf), Alexandre de Moraes, su richiesta della Procura generale della Repubblica a seguito della divulgazione di alcuni video in cui il il pastore evangelico di origini indigene pronuncia frasi ingiuriose e minatorie contro il presidente eletto Lula affermando che "non riuscirà a insediarsi". In seguito Xavante, afferma di confidare nel fatto che "nostro fratello Bolsonaro" impedisca l'insediamento di Lula. (segue) (Brb)