Brasile: presidente Camera condanna atti vandalici di sostenitori Bolsonaro a Brasilia (5)

- Il segretario alla Pubblica sicurezza del Distretto federale (Df), Julio Danilo, ha riferito che molti dei responsabili degli atti vandalici sono partiti dall'area antistante il quartier generale dell'esercito, dove si trovano accampati in forma permanente sin dal giorno successivo all'elezione di Lula, per chiedere l'intervento delle forze armate per sovvertire l'esito del voto e impedire l'insediamento del capo dello stato eletto. Danilo ha affermato che la polizia sta già analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili delle violenze. "Non permetteremo altri atti vandalici in città. (segue) (Brb)