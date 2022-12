Brasile: presidente Camera condanna atti vandalici di sostenitori Bolsonaro a Brasilia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle violenze il governatore del Distretto federale, Ibaneis Rocha, aveva schierato tutti gli agenti disponibili in strada per proteggere i palazzi istituzionali dalle depredazioni. Numerose sono stati gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che hanno usato gas lacrimogeni e granate stordenti per cercare di disperdere i facinorosi. Il traffico lungo la Spianata dei ministeri e nella zona della Piazza dei tre poteri è stato interdetto per sicurezza. Anche altre aree sensibili della capitale sono state isolate. Il dipartimento di pubblica sicurezza del distretto federale ha anche aumentato la sorveglianza, creando un cordone di sicurezza intorno all'hotel in cui alloggia il presidente eletto Lula, dopo che i manifestanti hanno minacciato di invadere la struttura. Si valuta la possibilità di trasferire il capo dello stato eletto in una struttura più sicura. (segue) (Brb)