Brasile: presidente Camera condanna atti vandalici di sostenitori Bolsonaro a Brasilia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una conferenza stampa, il senatore eletto e prossimo ministro della Giustizia del governo Lula, Flavio Dino, ha affermato che "vandalismo e tentativi di invasione di un edificio della Polizia federale a Brasilia sono inaccettabili". Gli ordini giudiziari devono essere eseguiti e le persone che si sentono danneggiate devono ricorrere secondo le procedure e non praticando violenza politica". Dino denunciava anche la mancanza di risposte da parte del governo uscendo "non sta facendo nulla di fronte a una situazione assurda". "Noi ancora non ci siamo ancora insediati, non abbiamo potere di intervenite, il governo federale deve dare una risposta subito", affermava. Dal canto suo il ministro della Giustizia uscente, in un tweet poco dopo le 23 ha dichiarato che "sin dall'inizio delle manifestazioni il ministero, attraverso la polizia federale è in contatto con le autorità del Distretto federale", sottolineando che "niente giustifica le scene cui abbiamo assistito nel centro di Brasilia. La capitale federale è tradizionalmente palco di manifestazioni pacifiche e organizzate. E così continuerà ad essere". (Brb)