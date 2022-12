Torino: 600 posti per il piano invernale di accoglienza dei senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 600 i posti previsti dalla Città di Torino per i senza fissa dimora per l'inverno 2022-2023. L''Amministrazione comunale ha predisposto dei presidi di accoglienza in tutta la Città assieme a delle strutture ricettive con l'obiettivo di superare il punto unico emergenziale di via Traves. Inoltre, sono stati potenzianti i servizi di intervento in strada e di prossimità. "Di fronte a un problema così grave è importante che le risposte siano diffuse e diversificate per essere efficaci. Ci stiamo progressivamente muovendo verso il superamento del 'sito unico' di accoglienza a favore di più luoghi adibiti in diversi punti della città - lo ha sottolineato l'assessore al Welfare di Torino Jacopo Rosatelli -. Nei prossimi anni le risorse del Pnrr ci consentiranno di andare ancora più avanti su questa strada, insieme agli enti del Terzo settore, per garantire sempre maggiore tutela alle persone in situazioni di estrema fragilità e marginalità", ha concluso. (Rpi)