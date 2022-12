Usa: l’inflazione rallenta ancora a novembre, +7,1 per cento rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d’inflazione negli Stati Uniti ha continuato a rallentare nel mese di novembre, attestandosi al 7,1 per cento su base annuale. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal dipartimento del Lavoro, nei quali si registra un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di ottobre, inferiore alle attese degli economisti. Si tratta della crescita dei prezzi più lieve registrata negli Usa dalla fine del 2021. Proprio con l’obiettivo di contrastare l’inflazione, la Federal Reserve ha alzato per sei volte consecutive il tasso d’interesse di riferimento, le ultime quattro di 75 punti base. In occasione della riunione di domani, la banca centrale statunitense dovrebbe comunque annunciare un nuovo rialzo, ma stavolta dello 0,5 per cento, con il tasso d’interesse che dovrebbe attestarsi tra il 4,25 e il 4,5 per cento. Per il mese di novembre gli esperti interrogati dal “Wall Street Journal” prevedevano un aumento del 7,3 per cento su base annuale dell’indice dei prezzi al consumo e del 6,1 per cento dell’inflazione “core”, per la quale non si conteggiano i prezzi volatili di prodotti alimentari ed energetici. (Was)