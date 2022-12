Speciale energia: produttori Ue di turbine eoliche in difficoltà per inflazione e concorrenza cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori europei di turbine eoliche dovranno affrontare un altro anno difficile nel 2023, a causa dell'aumento dei costi di produzione e della crescente concorrenza della Cina. Come riporta il quotidiano britannico "Financial Times", nonostante la spinta dei governi dell'Ue e degli Stati Uniti per espandere l'energia rinnovabile, i principali produttori europei tra cui Siemens Gamesa, Vestas e Nordex sono in perdita, con un ritorno alla redditività non previsto a breve. L'inflazione e gli effetti della guerra in Ucraina hanno fatto aumentare i prezzi dell'energia e delle materie prime chiave come l'acciaio, aumentando di conseguenza anche i costi di produzione delle turbine. Oltre all'aumento dei costi produzione, i produttori europei devono far fronte alla crescente concorrenza in arrivo dalla Cina. Infine, l'incertezza del mercato energetico e il lento processo di autorizzazione europeo hanno frenato i nuovi ordini. Secondo l'associazione di non profit European Wind Energy Association, gli ordini europei di turbine onshore nel terzo trimestre sono diminuiti di un terzo anno a livello annuo. (Rel)