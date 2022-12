Speciale energia: ministro Petrolio iracheno eletto a capo dell’Oapec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del petrolio dell’Iraq, Hayan Abdul-Ghani, è stato eletto presidente del Consiglio dei ministri dell'Oapec per l'anno 2023 al termine della riunione ministeriale dell'organizzazione tenuta ieri in Kuwait. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Ina”. Il ministro che ha sottolineato l’impegno dell'Iraq per rivitalizzare il ruolo dell'organizzazione, l'importanza di costruire nuove visioni di cooperazione e affrontare le sfide che devono affrontare i mercati globali e i Paesi produttori di petrolio. Abdul-Ghani, che ricopre anche la carica di vice primo ministro per gli Affari energetici, ha accennato nel suo intervento anche a una revisione dello statuto dell’Oapec, al fine di avere un maggiore impatto per affrontare realisticamente le sfide del mercato. (Irb)