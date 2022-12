Speciale energia: Meloni, proposta Commissione Ue su tetto prezzo gas è insoddisfacente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Commissione europea sul tetto al prezzo del gas è insoddisfacente. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022. “Per noi è fondamentale porre fine alla speculazione”, ha detto Meloni, secondo cui non si può consentire che “gli Stati con maggiori possibilità fiscali facciano da sé, e quelli con maggior problemi di spesa vengano lasciati indietro”. “Produrrebbe una distorsione del mercato unico che non penalizzerebbe solo ma comprometterebbe l’intera Europa”, ha detto Meloni. “Andare in ordine sparso di fronte a questa sfida epocale, pensando che chi è più forte economicamente possa salvarsi, non solo è un’illusione ma tradirebbe una realtà di Europa diversa da quella decantata in questi anni”, ha detto Meloni. “Bisogna fermare la speculazione che sta frenando le nostre economie”, ha aggiunto. (Res)