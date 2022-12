Speciale energia: Simson, raggiungere accordo su tetto al prezzo del gas non sarà semplice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiungere l'accordo sull'introduzione del tetto al prezzo del gas non sarà semplice. Lo ha detto la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, al suo arrivo al Consiglio Energia straordinario di Bruxelles. "La riunione del Consiglio Energia di oggi ha un obiettivo molto chiaro, discutere e concordare il meccanismo di correzione del mercato che ci permette di limitare i prezzi eccessivi del gas. Non sarà facile, perché dobbiamo bilanciare i benefici e i rischi di tale meccanismo", ha detto. "Gli Stati membri hanno opinioni e preoccupazioni molto diverse riguardo al meccanismo. Tutto ciò è comprensibile, ma poiché dobbiamo raggiungere un accordo, tutti devono mostrare una certa flessibilità e devono essere in grado di proporre dei compromessi", ha aggiunto. "Mi aspetto che i ministri abbiano una discussione molto costruttiva, che ci porterà a una soluzione con il più ampio sostegno possibile tra gli Stati membri. Questo sarebbe solo un altro passo per essere meglio preparati al prossimo inverno", ha concluso. (Beb)