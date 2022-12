Speciale energia: Meloni, l'Italia deve essere snodo con sponda sud del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo vuole rendere l’Italia “uno snodo energetico che colleghi, tramite gasdotti che dovranno traportare in prospettiva idrogeno verde, ed elettrodotti", con la sponda sud del Mediterraneo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022. Meloni ha ricordato il recente accordo per l’elettrodotto fra Italia e Tunisia. “Attraverso progetti come questo lavoriamo per rendere l’Italia fautrice di un Piano Mattei per l’Africa”, ha detto Meloni, “un approccio che non sia predatorio con i Paesi africani ma collaborativo, che favorisca crescita, dignità e lavoro” e “che favorisca il diritto a non dover emigrare, piuttosto che quello di emigrare per forza sostenuto sin qui”. (Res)