Speciale energia: De Felice (Intesa Sanpaolo), spesa in aumento, bene iniziative governi per redditi più bassi

- "Nel 2023, la spesa energetica costerà alle famiglie 2.700 euro in più rispetto a 2021", una percentuale del 12.6 per cento. La spesa salirà al "16,6 per cento per le famiglie a reddito più basso. Per le famiglie più abbienti, invece, l'incidenza del rincaro energetico si riduce al 10,4 per cento. Quindi bene le iniziative dei governi a favore delle fasce di reddito più basse". Lo ha affermato oggi il chief economist di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, durante presentazione dell'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2022, in corso presso la sede di Milano di piazza Belgioioso. (Rem)