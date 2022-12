Speciale difesa: Iran, sanzionati enti e personalità britanniche e Ue, incluso direttore agenzia controspionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’Iran ha annunciato di aver imposto sanzioni contro 32 tra entità e personalità del Regno Unito e dei Paesi dell’Unione europea, tra cui il direttore dell’agenzia di controspionaggio MI5, Ken McCallum, e il capo di Stato maggiore della Difesa britannica, ammiraglio Tony Radakin. Durante una conferenza stampa, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha affermato che la Repubblica islamica ha imposto sanzioni contro funzionari militari britannici e personalità politiche tedesche come rappresaglia per "sanzioni illegali" prese dai partiti europei. Durante la sua conferenza settimanale, Nasser Kanani ha accusato gli europei e i britannici di "ingerenza negli affari interni della Repubblica islamica" prima di precisare che le sanzioni iraniane "entravano in vigore". Il Regno Unito e la Germania sono stati particolarmente espliciti nelle loro critiche all'Iran a seguito delle proteste scatenate dalla morte, il 16 settembre, della giovane 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta dopo il suo arresto a Teheran da parte della polizia morale iraniana. La lista delle sanzioni iraniane include anche ex ed attuali membri del parlamento del Regno Unito e del Tony Blair Institute for Global Change. Nel mirino anche diversi politici e aziende tedesche. Tra questi Annegret Kramp-Karrenbauer, ex leader del partito dell'Unione cristiano-democratica tedesca, e Claudia Roth, commissaria del governo federale per la cultura e i media. Sanzionate anche la rivista satirica francese Charlie Hebdo e “Radio Free Europe”. (Res)