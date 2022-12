Speciale difesa: "Washington Post", Giappone intenzionato ad acquistare 400-500 missili Tomahawk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha intenzione di acquistare dagli Stati Uniti 400-500 missili da crociera Tomahawk per fronteggiare i crescenti rischi di sicurezza nella regione dell'Indo-Pacifico. Lo scrive il quotidiano statunitense "Washington Post", secondo cui l'operazione rientra in un più ampio piano di rafforzamento delle capacità di difesa di Tokyo che non ha precedenti nel periodo post-bellico. L'obiettivo del Giappone è di dotarsi di una forza convenzionale di deterrenza a fronte delle ambizioni militari della Cina e delle minacce della Corea del Nord. A spingere Tokyo a una politica di difesa più assertiva, sottolinea il quotidiano, è però anche l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Il Giappone voleva limitare la sua spesa in materia di difesa ed evitare l'acquisto di sistemi d'arma d'attacco. Tuttavia, la situazione internazionale non ci consente di farlo", ha commentato l'ex ambasciatore giapponese a Washington Ichiro Fujisaki. I missili Tomahawk hanno una gittata di oltre 1.600 chilometri e, installati in Giappone, sarebbero in grado di colpire obiettivi in territorio cinese. (Was)