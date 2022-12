Speciale difesa: Finlandia, ministro Difesa Kaikkonen, necessario cambio mentalità su relazioni con la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia ha bisogno di un cambio di mentalità per quanto riguarda le relazioni con la Turchia. Lo ha affermato il ministro della difesa finlandese Antti Kaikkonen all'emittente "Yle". "A poco a poco, dobbiamo essere in grado di pensare alla Turchia come un futuro alleato", ha detto Kaikkonen, secondo cui tale iniziativa deve essere presa in considerazione nell'ambito della ripresa dell'esportazione di armi verso Ankara. "Se le società inviano le loro domande di licenza finali, verranno elaborate e la questione verrà risolta", ha affermato Kaikkonen in merito all'approvazione della vendita di sistemi d'arma alla Turchia. (Sts)