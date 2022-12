Sardegna: l'Isola come centro della cooperazione nel Mediterraneo, un convegno a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sardegna, hub della cooperazione euro-mediterranea" è il titolo del convegno in programma il prossimo 16 dicembre alle 9 alla Manifattura Tabacchi di Cagliari. L'iniziativa è della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, in collaborazione con Ascame, l'Associazione delle Camere di Commercio del Mediterraneo, e con l'associazione OpenMed, Saranno presenti i rappresentanti delle Camere di commercio di Egitto, Libano e Tunisia. L'obiettivo è individuare e analizzare gli strumenti finanziari utili per lo sviluppo delle imprese sarde nei mercati del bacino del Mediterraneo. Verrà presentato il programma europeo Next Med che prevede 250 milioni di euro dedicati ai progetti di cooperazione euro-mediterranea per i prossimi 7 anni. (Rsc)