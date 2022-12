© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non condividiamo assolutamente la sua relazione e voteremo no". Lo ha annunciato il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e sinistra, Angelo Bonelli, nell’Aula della Camera, in sede di dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. (Rin)