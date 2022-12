Ue: Conferenza dei presidenti, non ci fermeremo fino a ripristino fiducia nel Parlamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza dei presidenti è sconvolta e profondamente preoccupata per le recenti rivelazioni sulla corruzione e l'influenza criminale nei processi decisionali del Parlamento europeo. È quanto si legge nella dichiarazione della Conferenza dei presidenti, rilasciata tramite un comunicato stampa. "Tutte le persone coinvolte devono essere ritenute responsabili. Il Parlamento continuerà a sostenere pienamente il lavoro della polizia e della magistratura per garantire che sia fatta giustizia", si legge nella nota. "Non sarà tutto come prima", viene assicurato nel comunicato, in cui si specifica che il Parlamento europeo avvierà un processo di riforma interna per assicurare che la trasparenza e la responsabilità siano rafforzate e diventino inattaccabili. Questo processo "inizia oggi con la cessazione anticipata dell'incarico della vicepresidente coinvolta", si legge nel testo. "Continuerà con il rafforzamento delle regole del Parlamento sull'accesso ai suoi locali e alle riunioni. Garantiremo inoltre che il finanziamento delle organizzazioni e delle persone con accesso al Parlamento sia pienamente divulgato e adeguatamente monitorato. Non ci fermeremo finché non sarà ripristinata la piena fiducia nella nostra istituzione", concludono i capigruppo e la presidente Roberta Metsola. (Beb)