Difesa: ministro Crosetto incontra l'indonesiano Prabowo Subianto

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa guido Crosetto ha incontrato questa mattina l'omologo dell'Indonesia, Prabowo Subianto, con il quale ha discusso di rapporti bilaterali, cooperazione in ambito difesa e collaborazione nei settori industriale, economico e commerciale. Lo rende noto il ministero della Difesa. L'incontro bilaterale segue il colloquio telefonico avvenuto lo scorso 24 novembre, durante il quale è stata ribadita la volontà di intensificare la collaborazione tra Italia e Indonesia. I due ministri hanno, infatti, concordato sull’importanza della sicurezza quale fattore essenziale per la crescita e la prosperità di un Paese. Dal ministro Prabowo Subianto è giunto l’apprezzamento per l’impegno dell’Italia nell’attuale quadro geostrategico e per le sue eccellenze tecnologiche. Le forze armate dei du​e Paesi già operano insieme nell'ambito della Missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) in favore della pace e della stabilità.(Res)