Spagna: ministra Industria, settimana lavorativa di 4 giorni per esplorare nuovi modelli

- Il progetto pilota per l'implementazione della settimana lavorativa di quattro giorni in Spagna serva a esplorare "nuovi modelli di relazioni lavorative". Lo ha detto la ministra dell'Industria, del Commercio e del turismo, Reyes Maroto, spiegando che si sta già lavorando ad un un campione di aziende che hanno mostrato "ricettività" verso questa proposta. Il governo concederà fino a 150 mila euro alle piccole e medie imprese che manterranno questo piano (32 ore settimanali) per almeno due anni senza ridurre gli stipendi dei dipendenti ed il progetto ha una dotazione iniziale di 10 milioni di euro. L'obiettivo del ministero è di gettare le basi per sperimentare la settimana ridotta per poi trarre le relative conclusioni e stabilire se affrontare una "politica più ambiziosa". Secondo i calcoli dell'esecutivo potrebbero beneficiare di questa iniziativa circa 3 mila lavoratori di 60-70 Pmi. Tra i principi ispiratori del progetto ci sono una migliore produttività, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, le pari opportunità e la salute fisica e mentale dei lavoratori. Le aziende aderenti dovranno adottare, inoltre, misure organizzative, di processo produttivo e di formazione per generare un miglioramento della produttività che compensi i maggiori costi salariali. (Spm)