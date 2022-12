Ue: risoluzione maggioranza, sostenere iniziative di condanna autorità Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione presentata dalla maggioranza alla Camera sulle comunicazioni in Aula del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo, impegna il governo "a sostenere le iniziative della Ue di condanna delle autorità della Repubblica islamica dell’Iran per indurle ad una immediata moratoria delle condanne a morte inflitte ai manifestanti e alla cessazione dell’uso ingiustificato della forza contro forme pacifiche di protesta, in particolare nei confronti delle donne”. (Rin)