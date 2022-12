Ucraina: premier Shmyhal su blackout, ci prepariamo a diversi scenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine si stanno preparando per diversi scenari, uno dei quali può essere la mancanza a lungo termine di energia elettrica e riscaldamento in alcune regioni dell'Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, nel suo intervento a margine della conferenza sulla solidarietà al popolo ucraino in corso a Parigi. "L'intenzione della Russia di immergere l'Ucraina nell'oscurità è una sfida per il mondo civilizzato. Non abbiamo dubbi che il mondo non permetterà che questi piani terroristici della Russia diventino realtà. Ci stiamo preparando per diversi scenari, uno dei quali potrebbe essere l'assenza a lungo termine di luce o riscaldamento in alcune regioni del nostro Paese", ha detto Shmyhal. In due mesi di attacchi sistematici con missili e droni, ha proseguito il primo ministro, le forze russe sono riuscite a danneggiare circa il 50 per cento della rete elettrica ucraina. Per prevenire un blackout, secondo Shmyhal, l'Ucraina ha necessità di ulteriori forniture di moderni sistemi antimissile e antiaereo. Inoltre, il Paese ha bisogno di assistenza per l'aggiornamento e la riparazione rapidi dell'infrastruttura critica. Infine, Shmyhal si è dichiarato sicuro del fatto che i piani russi di causare blackout falliranno "grazie all'aiuto di partner e amici in tutto il mondo". (Frp)