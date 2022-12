Ue: Tajani, Italia non ha problemi con Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non ha "mai avuto problemi con la Francia o la Germania, noi abbiamo posto un problema che è quello dell'immigrazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza a sostegno dell'Ucraina in corso a Parigi. "Noi abbiamo posto un problema che è quello dell'immigrazione, un problema che riguarda tutta l'Europa e non solo", ha dichiarato il ministro. Il titolare della Farnesina ha poi ricordato le due "importanti riunioni" che si sono tenute nei giorni scorsi a Bruxelles. La prima è stata organizzata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, "per dar vita finalmente a quel progetto di sostegno che dovrebbe avere un effetto leva di circa 150 miliardi per le reti energetiche verdi nell'Oriente e nel sud, cioè nei Balcani e Africa", ha sottolineato Tajani. "Poi c'è stato il famoso team che è il gruppo di lavoro per sostenere insieme ai Paesi africani lo sviluppo di quel continente. È un'iniziativa promossa da Italia, Francia, Spagna e Commissione europea", ha detto il ministro. (Frp)