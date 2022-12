Emirati: Zoffili (Lega), auspico da Tajani soluzione per vicenda imprenditore bloccato Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sicuro che il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani stia dedicando attenzione alla risoluzione, in tempi brevi, della vicenda che vede coinvolto Andrea Costantino, imprenditore italiano bloccato ad Abu Dhabi, che non ha possibilità di rientrare nel nostro Paese". Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Difesa, Eugenio Zoffili. "Un intervento risolutivo è necessario per porre fine a una vicenda che dura da troppo, un dramma non solo per Costantino ma anche per la sua famiglia", conclude. (Com)