Montenegro: eurodeputati, decisioni Assemblea "minaccia" a processo di adesione Ue

- L'eurodeputato e relatore al Parlamento europeo, Vladimir Bilcik, e il relatore del Parlamento europeo per il Montenegro, Tonino Picula, si sono detti "delusi" dal fallito tentativo sulla nomina dei giudici della Corte costituzionale e dall'adozione degli emendamenti alla legge sull'assegnazione del mandato del governo, questioni discusse ieri dall'Assemblea di Podgorica. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". "Siamo delusi dal fatto che il parere urgente della Commissione di Venezia sulla legge sull'assegnazione del mandato del governo, pubblicato il 9 dicembre, non sia stato preso in considerazione durante la votazione", hanno affermato i due in un annuncio congiunto, aggiungendo che "i risultati del voto rappresentano una minaccia per il processo di adesione del Montenegro all'Unione europea e potrebbero spingere il Montenegro in una lunga crisi politica e nel caos costituzionale". Bilcik e Picula hanno fatto appello a tutti i politici del Paese affinché superino le loro divisioni e ristabiliscano immediatamente la funzionalità delle istituzioni democratiche secondo i principi costituzionali, notando che nessun capitolo negoziale è stato chiuso negli ultimi cinque anni. "Lo sviluppo della situazione politica in Montenegro negli ultimi mesi ha messo in discussione la posizione del Paese come leader nel processo di adesione all'Ue. Per questo motivo chiediamo un rapido accordo politico che metta fine senza ritardi al mandato di questo governo e apra la strada a nuove elezioni per l'Assemblea del Montenegro", hanno dichiarato Bilcik e Picula nella dichiarazione. (Seb)