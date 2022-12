Sanità: Bianco (Anci), "fase cruciale per nuovo modello partenariato pubblico-privato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo metterci a disposizione del nuovo disegno della sanità territoriale, grande opportunità di rilancio del Paese garantita dal Pnrr, attraverso tavoli di confronto per esaltare le buone pratiche ed esigere pienamente il diritto alla salute per tutti". Lo ha detto Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, intervenendo al convegno di presentazione dell'Osservatorio delle buone pratiche di integrazione socio-sanitaria (Oiss), frutto della collaborazione tra Agenas, Pongov Ict e Cronicità e Federsanità – Confederazione Federsanità Anci regionali. Per il presidente del Cn Anci, "affrontare la sfida dei prossimi anni richiede un cambio di marcia a partire dal contesto europeo, dove su alcune tematiche come quella sanitaria il livello di competenza sovranazionale appare del tutto inadeguato", ha osservato. Bisogna soprattutto sperimentare a livello nazionale "nuovi modelli di partenariato pubblico-privato e di partenariato sociale, modelli di sussidiarietà orizzontale in grado di integrare il sistema esistente. In alcuni luoghi del nostro territorio la sinergia tra governance sanità e amministratori locali funziona, in altri molto meno. E' chiaro a tutti – ha spiegato Bianco - che la salute è una, globale e indivisibile, ci riguarda tutti. L'esperienza del coronavirus che ancora stiamo vivendo ha rappresentato un acceleratore nella consapevolezza del ruolo che i sindaci possono svolgere per la salute pubblica nelle città, e favorire processi migliorativi a favore dei servizi ai cittadini, sull'investimento per migliorare gli stili di vita e il livello di prevenzione", ha concluso Bianco. (Rin)