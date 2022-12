Legge Bilancio: De Luise (Confesercenti), condizionata da scarso tempo e risorse, garantire ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla legge di Bilancio, “le risorse disponibili e il poco tempo a disposizione hanno certamente condizionato lo spazio di manovra del governo”. Lo ha dichiarato la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, in occasione dell’Assemblea 2022 di Confesercenti. “Le prospettive per il 2023 non sono così rosee. Dobbiamo portare da due a cinque i punti di taglio del cuneo fiscale. Ora occorre garantire una solida ripresa dell'economia”, ha aggiunto De Luise. (Rin)