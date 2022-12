Fvg: accordo tra Alto Adriatico Energia e Axpo Group Italia su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi nella sede di Confindustria Alto Adriatico l’accordo quinquennale concluso tra il consorzio Alto Adriatico Energia, di cui l’associazione di categoria è azionista di maggioranza, e Axpo Italia, operatore del mercato libero specializzato in energie rinnovabili. L’accordo prevede la fornitura per cinque anni di energia green a un prezzo mediato di 199 euro/MWh, contro gli attuali 420 euro/MWh. “È come se questo mese avessimo costruito e avviato a tempo record un impianto fotovoltaico da 21 MW su una superficie di 20 ettari capace di produrre all'anno una quota di energia verde garantita di 30 mila MWh, il 40-50 per cento circa del fabbisogno annuo previsto delle aziende coinvolte”, ha spiegato Valerio Pontarolo, presidente del consorzio. “Il valore di investimento sostenuto da Axpo Italia di un impianto di questa dimensione, circa 21 milioni di euro, ci garantirà per cinque anni un prezzo costante proteggendoci dai rischi di oscillazione e volatilità dei mercati”. Si tratta del primo accordo sottoscritto con un’associazione di categoria su tutto il territorio nazionale. “Questo genere di soluzione, oltre a tutelare la stabilità economica delle realtà aziendali coinvolte, le rende partecipi del processo di transizione energetica”, ha detto Ivanhoe Romin, General Manager di Axpo Italia. (Frt)